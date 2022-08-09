Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, son yapılan Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine ilişkin sürece değinirken Alexis Sanchez transferindeki son durumu da aktardı. Timur, süreçte Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun da etkisine değindi. Ayrıca Erden Timur, Victor Nelsson'un gelen teklifler sonrası ayrılmak istediğini de kendilerine ilettiğini belirtti.

Transfer dönemi ve başka birçok konuya değinen Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için oraya geldi. Futbolcuların iknası gibi bir durum söz konusu değil. Mertens, Juventus'tan 5 milyon net teklifi vardı. Napoli'de yıllarını geçirdiği için Juventus'a gitmek istemedi. Onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e de Torreira'ya da... 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için. Bütçemizin sınırını geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Arsenal, 18 milyon ile başlamıştı sürece. Sonra 15'e düştü. 20 gün hiç düşmedi. Arda'nın gelme durumu başka bir oyuncu ile ilgiliydi. Bu iki transfere herhangi bir dahli olmadı"

'Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor'

"Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez, ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda minimum 4-5 oyuncuyla pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor"

"Tüm oyuncularla görüşmeleri bizzat ben yürütüyorum. En ufak stratejik hata yapmamak da çok önemli. Nakış gibi gereken süreçler. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. 4'ten önce uyuduğum gün yok. Menajerler de gece çalışıyor.

"Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. Orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacağız"

'Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi'

"Arda'nın geldiği oyuncu için Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi. Hakan ile de 3-4 defa süreç içerisinde konuştum. 10 koldan çalışıyoruz"

"Bizim camiamız çok büyük bir camia. Büyük takımlar, hep böyle davranır. Birlik dışında bir seçeneği zaten yoktur. İnsanları bir araya getirmek dışında bir amaç olmaması lazım. Şampiyon olunca ne oluyor? Sonunda birbirimize sarılıyoruz. Bunu önceden yapmak lazım"

"Transferler konusunda herkesin içi rahat olsun. Gözden kaçmamalı ki bu kadar yıldız oyuncunun birçok mevkiye bir arada gelmişliği yok"

'Nelsson gitmek istediğini söyledi'

"Nelsson ile ilgili teklifler var. Biz, onun kalmasını istiyoruz. Stoper bölgesinde başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson da dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum dedi. Bizim de hayellerimiz var senin de hayallerin var. Bizim hayallerimize o kadar inanmışız ki müthiş bir kadro oluşturuyoruz ve sen de burada çok önemli parçasın dedik. Biz kendisinin kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır"