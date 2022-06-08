Galatasaray Kulübü'nde herkes 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlendi. Seçimde iki aday Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. Son hazırlıklarını tamamlayan iki aday da projelerini genel kurul üyelerine sundu.

11 PROJE HAZIRLADI, 9.5 MİLYAR TL GELİR

Galatasaray’ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı. Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9.5 milyar TL’lik gelir sağlamayı hedefliyor.

FUTBOL TAKIMI İÇİN ÖNEMLİ HAMLELER

Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı. Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11’e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.

NEMANJA MATIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Özbek’in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Başkanlık için soyunan Dursun Özbek’in, Manchester United’la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matic ile anlaşıldığı iddia edildi.

2+1 YILLIK KONTRAT

33 yaşındaki Sırbistanlı oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi. Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek’in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi. (Skorer)