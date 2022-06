Sarı-Kırmızılılar'ın transferde önceliklerinden biri olan Jason Denayer'in menaceri Jesse de Preter, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Preter, transfer süreci hakkında şunları söyledi: "Jason Denayer bonservisi elinde olan bir futbolcu. İstanbul’a kısa süreli bir tatil için geldi. Bu sırada Cenk bey (Ergün) de onun burada olduğunu öğrenince kendisiyle görüşmek için beni aradı. ‘Elbette konuşabilirsiniz’ dedim. Sonuçta Denayer, Galatasaray 'da iki dönem forma giydi ve bu kulüp onun için çok özel. İlk geliş sürecinde Milan, ikincisinde de Marsilya ve Atletico Madrid onu istedi. Ama onun cevabı hep, ‘Hayır, ben Galatasaray’a gideceğim’ oldu. Olgunlaşma sürecinde Galatasaray’ın ona katkısı çok büyük. Şu an için Galatasaray’dan resmi bir teklif bize ulaşmadı. Olursa tabii ki görüşeceğiz. İlerleyen süreçte ise neler olur şu an bilemiyorum."

' Beşiktaş gündemde yok'

"Basında yazıldığı gibi Beşiktaş’la bir görüşme olmadı, Galatasaray’la da ne bir rakam konuşuldu ne de başka bir talepte bulunuldu. Henüz 26 yaşında ve üst düzeyde bir savunma oyuncusu. Katar’daki Dünya Kupası’nda da Belçika forması giyecek. Jason’a gerçekten çok ciddi teklifler geliyor. Galatasaray’a bakışımız ise bu noktada her zaman çok farklı olacaktır. Çünkü Jason bu kulübü seviyor. Teklifleri değerlendirirken, Galatasaray’ı öncelikle maddi açından değerlendirmez. Koşullar uyarsa o da daha önce mutlu olduğu yerde neden oynamak istemesin. Şu an için durum bu."

Çağrı Davran