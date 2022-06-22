Savunmaya yıldız bir ismi kazandırmak isteyen Aslan, daha önce 2 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Jason Denayer'e talip olmuştu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un formasını giyen tecrübeli oyuncunun kontratı da bu sezon sona erdi. Galatasaray , özellikle Belçikalı'nın bonservis problemi olmaması sebebiyle bir an önce transferi bitirmek istiyor. Özellikle futbol direktörlüğüne resmen Cenk Ergün'ün getirilmesiyle birlikte transfere hız verilmesi hedefleniyor. Fakat 26 yaşındaki futbolcunun, son 2 yılda bileğinden yaşadığı problemler nedeniyle 100 gün civarında sahalardan uzak kaldığı ve 20'ye yakın maç kaçırdığı belirtildi.

2 milyon istiyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Denayer'in, sağlık raporunun incelenmesine karar verildi. Denayer'in, raporları incelendikten sonra son karar verilecek. Ayrıca yıllık 2 milyon Euro isteyen Denayer, 1.5 milyon Euro'ya, 'Evet' derse imzaların atılması konusunda geride bir problem kalmayacak.