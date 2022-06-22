Son dakika Galatasaray transfer haberi! Denayer'de ufak pürüzler kaldı
Eski oyuncusu Denayer'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, ufak pürüzlerin ardından transferi yüksek ihtimalle gerçekleştirecek. Belçikalı savunmacının sağlık raporları incelenip, son karar verilecek.
Savunmaya yıldız bir ismi kazandırmak isteyen Aslan, daha önce 2 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Jason Denayer'e talip olmuştu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un formasını giyen tecrübeli oyuncunun kontratı da bu sezon sona erdi. Galatasaray , özellikle Belçikalı'nın bonservis problemi olmaması sebebiyle bir an önce transferi bitirmek istiyor. Özellikle futbol direktörlüğüne resmen Cenk Ergün'ün getirilmesiyle birlikte transfere hız verilmesi hedefleniyor. Fakat 26 yaşındaki futbolcunun, son 2 yılda bileğinden yaşadığı problemler nedeniyle 100 gün civarında sahalardan uzak kaldığı ve 20'ye yakın maç kaçırdığı belirtildi.
2 milyon istiyor
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Denayer'in, sağlık raporunun incelenmesine karar verildi. Denayer'in, raporları incelendikten sonra son karar verilecek. Ayrıca yıllık 2 milyon Euro isteyen Denayer, 1.5 milyon Euro'ya, 'Evet' derse imzaların atılması konusunda geride bir problem kalmayacak.