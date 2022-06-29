Galatasaray 'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bütün pürüzlerin giderliği transfer 'Yenge'ye takıldı. Orta sahasını deneyimli bir yabancıyla güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray’da William Carvalho konusunda mali pürüzler ortadan kalkarken, tek sorun Portekizli oyuncunun eşi gibi gözüküyor.

İSPANYA'DA KALMAK İSTEDİ

Real Betis’de top koşturan 30 yaşındaki oyuncu için önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılılar, kulübüyle 1 senelik kontratı kalan Carvalho’yu bitirme noktasına getirmişti. Aynı zamanda Fenerbahçe ’nin de istediği Carvalho’daki sorunun eşinden kaynaklandığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun 1-2 ay içinde doğum yapması beklenen eşinin İspanya’da kalmak istediği ve bu nedenle Carvalho transferinin şu an için tıkandığı ifade edildi.

Real Betis’in de talipleri artan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini 1 sene daha uzatmak için hazırlık yaptığı belirtildi. İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho’yu 2018’de 16 milyon euro karşılığında Sporting’den kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın toplantısına katılan William Carvalho açıklamalarda bulunmuştu. Performansı ve Milli Takım ’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fenerbahçe’de yeniden buluşup buluşmayacağı sorusu yöneltilmişti.

Carvalho, “Bu konu hakkında şu anda konuşmam doğru olmaz. Çünkü şu anda yapmam gereken, tamamen Portekiz formasıyla çıkacağım maçlara odaklanmak” yanıtını vermişti.

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti. (Skorer)