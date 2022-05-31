Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray 'da transfer temasları devam ediyor. Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menacerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Formdan düşen, ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, Sarı-Kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek. Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı. Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.

Metin Karabaş