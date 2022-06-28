Orta sahaya çok kritik takviyeler yapması beklenen Galatasaray 'da, geniş bir liste üzerinden çalışmalar devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın, özellikle 6 numara arayışında gündemine gelen son isim, yine Konyaspor 'dan... Bu sezon ortaya koyduğu futbolla, İtalyan kulüplerini peşinden koşturan 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic, takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı'nın ardından, Galatasaray'ın ilgisini çeken bir başka Konyasporlu futbolcu oldu. Burak Elmas'ın başkanlık yaptığı dönemde de adı Sarı-Kırmızılı kulüple anılan Hadziahmetovic, Galatasaray'a bu kez hiç olmadığı kadar yakın. Genç orta saha konusunda hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle temaslar başladı.

Teklife 'Hayır' diyemedi

Konyaspor'un bonservis talebiyle ilgili, henüz bir detay paylaşılmasa da masadaki rakamın yüksek olduğu, Galatasaray cephesinin ise para artı takas formülüyle bu işi çözmeye çalıştığı öğrenildi. Kesenin ağzını açan Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Abdülkerim transferinde olduğu gibi uzun vadeli bir ödeme formülü planlıyor. Bu transferde Amir Hadziahmetovic'in tercihi kritik rol oynayacak. Yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde İtalya'ya gitme sinyalleri veren Bosnalı futbolcunun, buna karşın Galatasaray'dan gelen cazip teklife de "Hayır" diyemediği öğrenildi.

Okan Buruk çok istiyor

Konyaspor'un 2016 yılında henüz 19 yaşında Bosna Hersek'ten getirdiği Amir Hadziahmetovic, aradan geçen sürede Süper Lig 'in en etkili ön liberolarından biri haline geldi. Geçen yıl Konya ile sözleşme yenileyen genç orta saha oyuncusunun, 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un da çok istediği bu transferi gerçekleştirebilmek için Konyaspor cephesinin isteyeceği bir oyuncuyu takasta göndermeyi kabul etti.

Metin Karabaş