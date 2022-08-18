Yaz döneminin en flaş transfer hamlelerinden birini yapmak üzere Cengiz Ünder'i gündemine alan Galatasaray , milli futbolcuyla temas halinde. Okan hocanın 25 yaşındaki oyuncuyu bizzat arayarak Sarı-Kırmızılı kulübe davet ettiği öğrenildi. Marsilya'daki yeni hocası Tudor'la anlaşamayan ve kulüp arayışına başlayan Cengiz'in ise transferiyle ilgili zaman talep ettiği bildirildi. Cengiz Ünder'in transferdeki önceliği Avrupa. Genç yıldızın özellikle İspanya Ligi'ne gitmek istediği belirtiliyor. Ancak beklediği teklifleri alamazsa, Cengiz'in Galatasaray transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.