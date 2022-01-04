Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi gitmesi, Mbaye Diagne'nin sakatlığının devam etmesi, Halil Dervişoğlu ile birlikte bu üçlünün ilk yarıyı da verimsiz geçirmesi, Galatasaray 'ı golcü arayışına itiyor. Transfer temaslarına sezonun ilk devresi bitmeden başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki 1 numaralı aday Cedric Bakambu. 30 yaşındaki santrforla ikinci kez temasa geçen Galatasaraylı yöneticiler, imza parası da dahil olmak üzere son teklifi iletti. Bu hafta sonu itibarıyla maçlar başlayacağı için geç kalmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, 1 hafta içerisinde Bakambu'dan olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş bekliyor.

Listesi çok geniş

Galatasaray'ın yanı sıra hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Bakambu, bu süre zarfında Cim Bom'un teklifini kabul etmezse, yol haritası tekrar güncellenecek. Listesinde Bakambu dışında birçok forvet oyuncusu olan ve aynı zamanlarda onlarla da temas kuran Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebine göre bu isimlerden birine ağırlık vermeye başlayacak.