Son dakika Galatasaray transfer haberi! Bernardeschi çıkarması

Galatasaray 'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, 11 Haziran'daki seçimli kongre öncesi kolları sıvadı. İlk olarak teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent yerine Okan Buruk'u getirmeyi planlayan Elmas, transferler konusunda da sportif direktör Pasquale Sensibile'ye tam yetki verdi. İtalyan futbol adamı da, ülkesinde temaslara başladı. Listenin ilk sırasında, Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Federico Bernardeschi var. İlk etapta İtalyan yıldıza 2 milyon Euro'nun altında bir maaş önerildiği, oyuncunun bu rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak limitin artırılması ve bir görüşme daha yapılması gündemde. Burak Elmas'ın da bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtiliyor.

Maaş limiti artırılacak

Sarı-Kırmızılı takımda çoğunlukla sağ kanatta oynayan Feghouli ile Babel'in sözleşmesinin bitmesiyle açığa çıkacak olan 6.5 milyon Euro'luk maaş bütçesinin büyük bir bölümünün bu transferde kullanılması planlanıyor. Galatasaray'ın Bernardeschi'ye olan ilgisi, İtalyan medyasında da ses getirdi. Lazio'nun da gündeminde yer aldığı belirtilen yıldız futbolcunun, teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Juventus'tan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Gözü yeniden milli takımda

Kariyerine Fiorentina altyapısında başlayan Bernardeschi, gelişim sürecinde 1 sezonluğuna Crotone'ye kiralanmış, ardından Floransa'da gösterdiği müthiş performansla, tam 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. 2017'den beri Juve forması giyen İtalyan futbolcu, 38 kez de ülkesinin milli takımı için ter döktü. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma istikrarını kaybeden Bernardeschi, yeniden toparlanma sürecinde düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Özellikle de 2022 yılında kadroya dahil edilmediği İtalya Milli Takımı'na geri dönmenin hesaplarını yapan yıldız futbolcu, menaceri Pastorello ile birlikte teklifleri değerlendiriyor.