Son dakika | Galatasaray transfer haberi: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes için şartları zorlasa da Benfica'nın 15 milyon Euro'dan aşağı bir bonservis ile oyuncuyu satmayacağı belirtildi.
Galatasaray , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımın formasını giyen Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Gedson'un bonservisini elinde bulunduran Benfica, geri adım atmıyor.
Record'un haberine göre Galatasaray, taksitler halinde ödenecek şekilde 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu fakat Benfica, bu teklife sıcak bakmıyor. Benfica'nın Gedson Fernandes'i 15 milyon Euro'nun altında bir bonservis ile bırakmayacağı belirtiliyor.
Galatasaray'ın tüm çabalarına rağmen Benfica'nın 15 milyon Euro altında bir teklifle bırakmaya yanaşmadığı Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile toplam 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağlamıştı.