Galatasaray , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımın formasını giyen Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Gedson'un bonservisini elinde bulunduran Benfica, geri adım atmıyor.

Record'un haberine göre Galatasaray, taksitler halinde ödenecek şekilde 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu fakat Benfica, bu teklife sıcak bakmıyor. Benfica'nın Gedson Fernandes'i 15 milyon Euro'nun altında bir bonservis ile bırakmayacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın tüm çabalarına rağmen Benfica'nın 15 milyon Euro altında bir teklifle bırakmaya yanaşmadığı Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile toplam 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağlamıştı.



