Son dakika Galatasaray transfer haberi! Belhanda'dan flaş sözleşme kararı...
Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi.
Gençlerbirliği karşılaşmasında üç gol atan Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Menajeri William D’Avila, Galatasaray Yönetimi ile görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 milyon 250 bin euro talepte bulundu.
Milliyet'in haberine göre; İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını verecek.