Gençlerbirliği karşılaşmasında üç gol atan Younes Belhanda’nın en azından mukavelesinin bitimi olan sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ifade edildi. Menajeri William D’Avila, Galatasaray Yönetimi ile görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 milyon 250 bin euro talepte bulundu.

Milliyet'in haberine göre; İstanbul’da kalmak isteyen Belhanda’nın ise ücreti 1 milyon 500 bin euroya kadar inmeye hazır olduğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını verecek.