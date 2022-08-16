Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray 'ı oldukça yoğun tempolu bir hafta bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde bir yol kazası daha yaşamamak adına takviyeleri geciktirmeden takıma dahil etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilk olarak stoper transferini bitirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, Victor Nelsson'un satışı konusunda hem Sevilla hem de birkaç İngiliz kulübüyle görüşmelere devam ediyor. Danimarkalı savunma oyuncusundan gelmesi beklenen yaklaşık 20 milyon Euro'nun tamamı, yeni yapılacak transferlerde kullanılacak.

Bir satış daha olabilir

Listenin başında ise Andreas Olsen ile Kaan Ayhan yer alıyor. Erdem Timur'un önümüzdeki günlerde yapacağı İtalya seferinde hem Kaan Ayhan hem de takım arkadaşı Mert Müldür'ün transferini bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Norveçli stoper Olsen için de artık son aşamaya gelindi. Nelsson'un satışının kesinleşmesinin ardından Olsen transferinin açıklanması bekleniyor. Galatasaray böylece kadroya iki stoper takviyesi birden yapmış olacak. Ayrıca Nelsson'dan sonra, Kongolu stoper Luyindama ile yolların ayrılması da yüksek ihtimal. Tecrübeli futbolcu birkaç Belçika kulübüyle temas halinde ve Galatasaray'ın yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi var.

Maliyeti uygun olunca...

Diğer taraftan alternatif stoper adaylarına bir yenisi daha eklendi. İsveç'te Djugarden takımının formasını giyen 23 yaşındaki 1.91'lik Isak Hien, Aslan'ın radarına girdi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hien'in maliyeti, listedeki diğer oyunculara göre oldukça uygun ve yatırım yapılabilecek bir potansiyele sahip. Diğer taraftan Zürich'te oynayan 20 yaşındaki stoper Omeragic için de pazarlıklar sürüyor, fakat bu transfer maliyeti sebebiyle hiç kolay görünmüyor.

Roma'ya sabrı kalmadı

Stoperin yanı sıra kanat ve forvet transferi için de eş zamanlı bir operasyon yürüten Galatasaray'a, İtalya'dan flaş bir haber geldi. Cim Bom'un uzun süredir listesinde yer alan Andrea Belotti'nin haber beklediği Roma, bir türlü iç transferde beklediği hamleleri yapamayınca, oyuncunun taleplerine karşılık veremedi. İtalyan gazetelerine göre bu süreç Belotti'yi çok rahatsız etti ve sıradaki en ciddi teklifleri değerlendirmeye aldı. Roma'dan sonra Belotti'nin en yakın olduğu iki takımın ise Nice ve Galatasaray olduğu belirtiliyor. Timur'un yakında çıkacağı İtalya seferinde bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağı öğrenildi.