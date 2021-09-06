Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray , ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. (Hürriyet)