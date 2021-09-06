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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aliou Dieng için teklif yapıldı

Yeni sezonda kadrosuna 10 futbolcu katan Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

06 Eylül 2021, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aliou Dieng için teklif yapıldı

Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray , ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. (Hürriyet)

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