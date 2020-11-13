Ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir numaralı hedefindeki isim olan Ahmed Musa, yeniden Avrupa futboluna döneceğini açıkladı. Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden Njieryalı kanat oyuncusu "Menajerim gerekli görüşmeleri yapıyor. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" dedi. Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova'da da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için yönetim temaslara başladı. Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

1 MİLYON EURO KESİNTİ

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybı yaşayan G.Saray'a bir darbe de UEFA'dan geldi. UEFA'nın 2019-20 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi gelirinden Kovid- 19'u gerekçe göstererek 1 milyon Euro kesinti yaptığı ortaya çıktı. Oyunculara yüzde 15 indirim uygulayan sarı-kırmızılılar, FIFA'lık olması durumunda UEFA'yı örnek gösterip geri adım atmayacak.







