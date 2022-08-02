Galatasaray 'da orta sahaya sürpriz aday... Bir yandan Ndombele ve William Carvalho gibi zorlu takviyeler için uğraşan Sarı- Kırmızılılar, diğer taraftan fırsat transferleri kovalıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Premier Lig'den... Arsenal'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Galatasaray'ın radarına girdi. İngiliz kulübü, geçen sezon Fiorentina'ya kiraladığı Uruguaylı ön liberoyu bu sezon da kiralık olarak değerlendirme kararı verdi. Bu gelişme üzerine devreye giren kulüplerden biri de Galatasaray. Geçen yıl 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan 26 yaşındaki futbolcu için yine bu paraya yakın bir talep söz konusu. Sarı-Kırmızılılar, listenin üst sıralarındaki oyuncuların durumuna göre Torreira transferine karar verecek.

Kararı Carvalho verecek

Bu arada William Carvalho konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Real Betis Kulübü, Brezilyalı oyuncuya gelen tekliflerden 3'ünü kabul etti. İtalya'dan Monza, Fransa'dan Lyon ve Türkiye'den Galatasaray'a görüşme izni verildiği, son sözü Carvalho'nun söyleyeceği iletildi. İspanyollar'a göre Brezilyalı ön liberonun transferi bu hafta içerisinde kesinleşecek.

Bir iddia da Hollanda'dan

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için bir başka flaş iddia da Hollanda'dan geldi. Gazetelere göre Sarı-Kırmızılılar, Twente'nin 24 yaşındaki oyuncusu Ramiz Zerrouki ile ilgileniyor. Hem 8 hem de 6 numara olarak görev yapabilen Cezayirli futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi gündemde. Zerrouki'nin Twente ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.