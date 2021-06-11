Son dakika Galatasaray transfer haberi: 3 imza birden

Galatasaray ’da tüm camia, 19 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine kilitlenirken kulüpte transfer konusunda ilk adım atıldı ve 1’i iç transferde olmak üzere 3 futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi biten 12 futbolcunun arasında yer alan Ömer Bayram, 3 yıl daha Galatasaray formasını giymeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon yıllık 400 bin Euro’ya oynayan 30 yaşındaki futbolcuya yüzde 50’ye yakın zam uygulandı. Ömer’in sözleşme şartları TL’ye çevrilirken her sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı.

Yönetim tecrübeli sol bek ile kontratı imzalayıp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimi yapacak. 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Ömer G.Saray’da 97 kez sahaya çıkarken 2 gol attı, 20 de asist yaptı. (Hürriyet)



