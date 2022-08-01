Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri

Galatasaray 'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı takımla adı anılan isimlerle ilgili son gelişmeler haberimizde...

Ali Akman'ın durumu netleşiyor

Forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek. Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak. Düsseldorf ile yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak.

Tino Kadewere veto edildi

Golcü arayışlarını sürdüren Aslan'a geçtiğimiz hafta Fransa Ligue 1 ekilerinden Lyon'un formasını giyen Tino Kadewere önerilmişti. 26 yaşındaki santrfor, bir kez daha menacerler aracılığı ile önerilirken, bu kez oyuncu veto edildi. Teknik ekip tarafından yapılan incelemede Zimbabveli forvet için olumsuz rapor verildi.

Evander'de rakip çıktı

Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Evander ile yapılan görüşmelerde sona gelinmişti. Galatasaray, 6.5 milyon Euro bonservis ve 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Fakat Brezilyalı oyuncu için PSV ve Porto'nun da devreye girdiği belirtildi. Bu doğrultuda 24 yaşındaki futbolcunun transferinin aksadığı öğrenildi.

Malang Sarr iddiası...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, stoper için Barcelona'dan Oscar Mingueza'yı istiyordu. Fakat İspanyol oyuncunun, Celta Vigo'ya gidişi tüm planları suya düşürdü. Cim Bom da alternatif isimlere yöneldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Malang Sarr ile görüşüldüğü öne sürüldü. 3 senelik kontratı bulunan Fransız savunmacının kiralanması gündeme geldi.