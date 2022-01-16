Son dakika Galatasaray transer haberi! Luyindama eşyalarını topladı...

Galatasaray 'da Christian Luyindama ile yollar resmen ayrılıyor… Takvim'in haberine göre; Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanması beklenen Demokratik Kongolu stoper dün aracı ve diğer eşyalarının taşınması için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giderek gerekli prosedürleri tamamladı.

İstanbul'dan taşınmak için hazırlıklara başlayan Luyindama, Galatasaray'ın Süper Lig 'in 21. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.

YENİ KULÜBÜNE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da hem maç kadrosuna alınmayan hem de taşınma için hazırlıklara başlayan 28 yaşındaki stoperin kısa süre içinde yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÜMRÜKTE YAKALANDI

Aracının taşınmasıyla ilgili gerekli prosedürler için İstanbul'da gümrük müdürlüğüne giden Luyindama, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını da kırmadı.

19 MAÇ 1 GOL

Galatasaray'a toplam 8 milyon Euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız stoper, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyip 1 kez ağları sarstı. Toplam 1209 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılılar'ın Luyindama'nın yerine savunmayı yerli bir futbolcuyla takviye etmesi bekleniyor.