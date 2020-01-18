Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a transfer olacak mı? Emre Kılınç transferinde son durum nedir? Belhanda takımdan ayrılacak mı? Arda Turan transferinde son durum nedir? Galatasaray forvete takviye yapacak mı? Murillo'dan kötü haber alan Galatasaray'da stoper transferinde son durum nedir? Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte 18 Ocak Cumartesi son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar burada...

MUSTAFI İÇİN ARTETA KONUŞTU!

Galatasaray’ın stoper adayları arasına giren son isim Mustafi hakkında, hocası Mikel Arteta önemli açıklamalar yaptı.

Arsenal’in teknik patronu, Galatasaray dışında başka kulüplerin de gündeminde yer alan Alman futbolcu için, “Mustafi’nin ayrılmasına şu anda hazır değiliz. Eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam anlamıyla stoper olmayan savunma oyuncularıyla oynuyoruz. Bizim savunmamızdaki oyuncular kanat ya da orta saha. Everton’da olduğum dönemden bu yana Mustafi’yi tanıyorum. Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak ona bağlı. Arsenal’deki ilk günümde şunu söyledim: Bana ne kadar istediğinizi, takıma ne kadar adandığınızı gösterin” açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki stoper, ilk yarıda sadece 3 lig maçında forma giymişti. Alman Milli Takımı için daha fazla süre alması gereken Mustafi, hocası Arteta ile bir görüşme yapacak.

GALATASARAY'DAN MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ BOMBASI

Sivasspor formasıyla bu sezon 19 maçta 7 gol-4 asistlik performans sergileyen Mert Hakan Yandaş, şimdiden Avrupa kulüplerinin de gözdesi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de Mert Hakan'ı aday kadroya çağırmaya hazırlanırken, Avrupa kulüpleri de podyuma çıkmadan oyuncunun peşine düştü. İtalyan ekibi Atalanta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki on numara için teklifte bulundu. Ancak daha önceden Mert Hakan ile anlaşıp söz kesen sarı-kırmızılılar, hızlı hareket etmenin ödülünü oyuncuyu Serie A ekibi Atalanta'ya kaptırmayarak aldı.

Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda serbest kalacak Mert Hakan, bonservisi elinde olarak sarı-kırmızılı kulübe gelecek. Galatasaray ayrıca Mert Hakan'ın takım arkadaşı Emre Kılınç transferini de bitirdi. (Sabah)

GALATASARAY'A ONYEKURU MÜJDESİ

Galatasaray’da hafta içindeki kupa mücadelesinde forma giyemeyen yeni transferler, bir bir TFF listesine dahil ediliyor. Bu doğrultuda Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru’nun dün itibarıyla lisansları çıkartıldı.

Saracchi ile Jesse, yarınki Denizlispor mücadelesinde forma giyebilecek. Yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gören Onyekuru’nun ise önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.

Nijeryalı yıldızın, 19. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında kadroya alınması planlanıyor.

Vergi krizi çözüldü

Kulübün 60 milyon Lira’lık vergi borcu nedeniyle lisans işlemleri bir süredir askıdaydı. Mustafa Cengiz ve ekibinin son yaptığı toplantının ardından bu kriz de aşıldı ve yeni transferlerin lisansı çıkartıldı.

CELTA VIGO'DAN EMRE MOR AÇIKLAMASI!

Celta Vigo’nun sportif direktörü Felipe Minambres, Galatasaray’a kiralanan Emre Mor’un geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

İspanyol basınına konuşan Minambres, adı bazı İngiliz kulüpleriyle anılan genç futbolcu hakkında, “Galatasaray ile Emre Mor için konuşmadık. Eğer transferi isteyen İngiliz takımları varsa, oyuncunun hakları şu an Galatasaray’da. Bizim yapacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İspanyol kulübü, kiralık verdiği Emre Mor’un bonservisini de 3 milyon Euro’ya Galatasaray teklif etmişti.

AHMET BULUT'TAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Başakşehir'le yollarını ayıran Arda Turan'da son dakika gelişmesi... Tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Bulut, Arda Turan'ı isteyen 2 kulüp olduğunu ifade ederken, önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.

2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 senelik aranın ardından sonra dönmek isteyen Arda'nın sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmediği ve sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul ettiği iddia edilmişti.

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Flamengo, Palmerias ve Boca Juniors ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

ATALAY BABACAN İMZAYI ATTI

Galatasaray'da son dakika Atalay Babacan gelişmesi yaşanıyor. Dış transferde kadrosuna Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer çalışmaları kapsamında genç futbolcusu Atalay Babacan'la nikah tazeledi.

19 yaşındaki Atalay Babacan'ın sözleşmesinin 2011-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıklandı. Fatih Terim'in sezon başı kampına götürdüğü ve zaman zaman forma şansı verdiği Atalay Babacan'ın Sarı Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2020 yılının mayıs ayında sona eriyordu.

Genç Milli Takımlarda sergilediği performansla parmak ısırtan Atalay'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.



