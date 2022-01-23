Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, Galatasaray ile Trabzonspor , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan, 3 maçtır kaybeden ve 27 puanla 14. sıraya gerileyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında kurtuluş mücadelesi verecek. İlk 2 maçından puansız ayrılan Torrent, korkulu rüya görmemek için Trabzon maçından mutlak 3 puan bekliyor. Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan, 2 haftada 4 puan kaybeden Fırtına ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp takipçileriyle farkı daha da açmanın hesapları içinde.

VAR hakemi belli oldu

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. TFF'den yapılan açıklama ile zorlu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.











