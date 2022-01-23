Son dakika! Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu
Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. TFF'den yapılan açıklama ile zorlu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, Galatasaray ile Trabzonspor , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan, 3 maçtır kaybeden ve 27 puanla 14. sıraya gerileyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında kurtuluş mücadelesi verecek. İlk 2 maçından puansız ayrılan Torrent, korkulu rüya görmemek için Trabzon maçından mutlak 3 puan bekliyor. Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan, 2 haftada 4 puan kaybeden Fırtına ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp takipçileriyle farkı daha da açmanın hesapları içinde.
VAR hakemi belli oldu
Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. TFF'den yapılan açıklama ile zorlu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.