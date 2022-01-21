Son dakika! Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de son oynanan maçlar sonrasında ligde durumlar değişmeye başladı. Lider Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak son 2 haftada 2 puan alabildi. Fenerbahçe sahasında Altay'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek sıralamada 4. sıraya yükseldi. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş da son iki haftada 6 puan toplayarak çıkışa geçti ve 5. sırada yer buldu. Galatasaray ise son haftalardaki kötü gidişine bir yenisini daha ekleyerek sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve düşme hattına yaklaştı.

Bu maçların ardından Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. 23. haftanın öne çıkan karşılaşması Galatasaray ile Trabzonspor arasında olacak. Bu dev maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler

22 Ocak Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

16.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Alper Ulusoy)

16.00 Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

19.00 Medipol Başakşehir - Göstepe (Arda Kardeşler)

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaya - Yukatel Kayserispor (Halil Umut Meler)

13.30 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Sarper Barış Saka)

16.00 Altay - İttifak Holding Konyaspor (Abdulkadir Bitigen)

16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (Yasin Kol)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)



