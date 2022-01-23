Galatasaray , kötü gidişatı durduramıyor. Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a karşı 1-0 geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamayan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da taraftarlar yönetimi ve futbolcuları hedef aldı.

Başkan Elmas, istifaya davet edildi

Son 12 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen, üst üste 4. mağlubiyetini alarak 27 puanla 15. sırada gerileyen Sarı Kırmızılı ekipte Başkan Burak Elmas, Nef Stadı'nda istifaya davet edildi, oyunculara da ıslıkla tepki verildi.

'Koskoca kulübü rezil ettiniz'

Protokol tribünü çıkışına gelen sarı kırmızılı taraftarlar, “Burak Elmas istifa'' ''Yönetim istifa” ve “Koskoca kulübü rezil ettiniz” tezahüratlarında bulundu. Galatasaraylı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri müdahale ederken, sonrasında kalabalık sloganlar atarak alanı terk etti.







