Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı. Fatih Terim, çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maçta takımının başında olamayacak.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Galatasaray. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

PFDK, derbide kırmızı kart gören Fatih Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.

Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

Tecrübeli teknik adam, 6 maçlık cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor , Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında takımın başında olamayacak. Bu süreçte görev, Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş'te olacak. İlk yarının son haftasında oynanacak Antalyaspor maçıyla cezasınını tamamlayacak olan Terim, 20. hafta oynanacak Galatasaray-Giresunspor mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının 45+3. dakikasında saha kenarına doğru gelen topa, çizgiyi geçmeden müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gören Terim, 90+6. dakikada saha kenarından derbinin hakemi Halil Umut Meler'i alkışlayınca ikinci sarıdan kırmızı görmüştü. Tecrübeli teknik adam, hakem ve gözlemci raporu sonrası 5 maç men cezası aldı.

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