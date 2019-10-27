Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bin 500 Galatasaraylı taraftarlar Vodafone Park'ta yerlerini alırken, Younes Belhanda'ya tepki vardı.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da ilk 11'de olan futbolcuların hepsi yumruk şova davet edilirken, Real Madrid maçında hedef adam olan Belhanda, tribüne davet edilmedi.

Taraftardan özür dilemişti

Real Madrid maçında oyundan alınırken tribünlerden gelen protestolara önce el kol hareketleri, sonra da ağır küfürlerle karşılık veren Belhanda, taraftardan özür dilemişti. Faslı futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.



