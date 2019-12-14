Ankaragücü maçı öncesi Cim Bom’da deprem... Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiraladığı, tekrar kiralama ve satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Steven Nzonzi, dün akşam saatlerinde süresiz kadro dışı bırakıldı. Karar, kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Teknik direktör Fatih Terim’le arasının uzun süredir iyi olmadığı bilinine Fransız futbolcu hakkında alınan kararla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: “Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.”

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Uzun süreli gerilim

Galatasaray, Ankaragücü maçı için son antrenmanını yaparken, Nzonzi ile antrenörler arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ve Terim’in bu gelişme üzerine bu kararı verdiği öğrenildi. Fatih hoca, istediklerini yapmayan Fransız futbolcuyu bir süreliğine kulübeye çekmiş, üst üste gelen sakatlıklar sonrası öğrencisini affederek tekrar 11’e almıştı.

Geri gönderecekler

Devre arasında transfer operasyonu yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, Nzonzi’nin adı bileti kesilecek isimler arasında yer alıyordu. Bu gelişmeyle süreç daha da hızlanmış oldu. İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ara transferde kontratının feshedileceği tahmin ediliyor.

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