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Son dakika | Galatasaray - St. Johnstone maçının hakemi Sandro Scharer

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç ekibi St. Johnstone'ı konuk edeceği maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

01 Ağustos 2021, Pazar 13:43 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray - St. Johnstone maçının hakemi Sandro Scharer

Galatasaray 'ın 5 Ağustos Perşembe günü iç sahada oynayacağı St. Johnstone maçının hakemi belli oldu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleştiği St. Johnstone serisinin ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Saat 21:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre'den Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Galatasaray - St. Johnstone maçının dördüncü hakemliğini ise Lukas Fahndrich üstlenecek. 

Scharer, geçtiğimiz sezon Sivasspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandığı Karabağ maçının da orta hakemiydi.

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