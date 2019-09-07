Son dakika | Galatasaray spor haberleri! 7 Eylül Cumartesi

7 Eylül Cumartesi Galatasaray son dakika haberleri! Sarı-Kırmızılı takımın gündemi taraftarı tarafından merak konusu. Galatasaray ile ilgili öne çıkan ve gündemde olan haberleri sizler için derledi. İşte Galatasaray'ı yakından ilgilendiren ve taraftarın merak ettiği Galatasaray haberleri...

YÖNETİMİN BELHANDA VE FEGHOULİ CEVABI

Kontratının uzatılmasını isteyen Faslı yıldız için yönetim frene bastı, sezon sonu görüşülecek. 500 bin Euro zam isteyen Feghouli'ye ise yönetim ret yanıtı verip konuyu masaya bile getirmeyecek.

Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi olan Sofiane Feghouli, ücretine 500 bin Euro zam istedi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Younes Belhanda da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. SABAH dün iki yıldızla ilgili gelişmeleri paylaşırken, sarı-kırmızılı kulüp Feghouli-Belhanda ikilisine önümüzdeki günlerde cevap verecek.

Feghouli'nin zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı. Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak. Cezayirli yıldızın sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var.

Yönetim, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Belhanda'nın durumuna ise sezon sonunda karar verecek. FFP yüzünden bonservis harcayabilmesi için satış yapmak zorunda olan Galatasaray'da Faslı 10 numara bu profile en uygun isim. Belhanda'nın Devler Ligi'ndeki performansı sonrasında yönetim cazip teklifler gelebileceğine inanıyor.

Yılda 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli, 20 maça ulaştığında 150 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde 200 bin Euro ve puan başına da 5 bin Euro kazanıyor.

Kaynak: Sabah/ Mehmet Özcan

HANDE SÜMERTAŞ'TAN GÖNDERME!

Galatasaray, son dönemde teknik heyete gelen üst üste cezalar nedeniyle yedek kulübesine bir türlü tam kadro yer alamıyor.

Fatih Terim'e ve Ümit Davala'ya verilen son cezalardan sonra kısa vadede de bu pek mümkün gözükmüyor.

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş bu duruma atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

Bugün gerçekleştirilen idmanda Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı yan yana fotoğraflayan Hande Sümertaş son dönemdeki cezalara göndermede bulundu.

Sümertaş paylaşımına "Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim" ifadesini ekledi.

Fatih Terim ile uzun süredir beraber çalışan Hande Sümertaş'ın bu paylaşımı kısa sürede Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni gördü.

ANDONE'DEN İSPANYA'YA GOL!

Romanya Milli Takımı, İspanya’ya 2-1’lik skorla mağlup olurken, oyuna son yarım saatte dahil olan Galatasaray’ın yeni santrforu Florin Andone, ülkesini ümitlendiren golü atmayı başardı.

Sahaya dahil olduktan sadece 3 dakika sonra fileleri havalandıran 26 yaşındaki forvet, Galatasaray’a Falcao’nun yedeği olarak alınsa da, ilk 11’de çok daha sık şans bulacak gibi görünüyor.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM SEFERBERLİĞİ!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında, Fatih Terim’e verilen cezayla birlikte adeta soğuk savaş başladı.

Tecrübeli hocanın, “Organize, ancak amatör bir kötülük var demiştim, amatör lafıma alınmışlar, artık daha profesyoneller” sözlerine karşılık verilen 4 maçlık men cezası ve kararın saat 19.05’te açıklanarak, kulübün kuruluş yılı olan 1905’e gönderme yapılması, camianın büyük tepkisini çekti.

Sarı- Kırmızılı taraftarlar, önümüzdeki günlerde federasyon binasına bir yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak çeşitli taraftar gruplarının sosyal medya hesaplarından sert açıklamalar yapıldı.

Kasımpaşa maçı bekleniyor

Sarı-Kırmızılı yönetim de, başkan Mustafa Cengiz’in açıklaması ve diğer isimlerin sosyal medya tepkileri dışında çeşitli hazırlıklar içerisinde. Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezanın ortadan kaldırılması yönünde, geniş çaplı bir savunma dosyası oluşturulacak ve bire bir görüşmelerde bulunulacak.

Tarafarlar da milli ara sonrası Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında pankartlar ve tezahüratlarla 90 dakika boyunca Terim’e tam destek verecek.

MEHMET DEMİRKOL: O DEMEÇ MEVLÜT ERDİNÇ YÜZÜNDEN!

erim’e verilen 4 maçlık cezanın - Twitter’da 19.05’de açıklanması abukluğu bir yana - böylesine büyük bir infiale yol açmasının nedeni aslında basit. Çünkü başka bir konjonktürde bu demeç sebebiyle Terim PFDK’ya sevk edilmeyebilirdi dahi. Hatta Milli Takım’ın başındayken UEFA’ya yönelik olarak söylese TFF destek de verirdi. Bunu herkes, karar hatalı diyen de, ceza az diyen de biliyor. Eksik olan standart ve adalet duygusu.

Gelelim cezaya konu olan demece: Terim, özellikle Kayseri maçıyla ilgili konuşmadığını söylüyor, zaten rakibin 3 kırmızı kart gördüğü bir maçta bu biraz saçma olurdu. Seri’nin gördüğü kırmızı kartın da doğru olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hakemler ve TFF’yle ilgili bir serzeniş yok. Yani bu konuda Hikmet Karaman’ın gerisinde.

Peki o zaman şikayeti ve anlattığı profesyonel komplo ne?

Bunun, açıklamasından birkaç saat önce biten, Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Terim’le anlaştığı söylenen Mevlüt’ün bonservisini bedavaya alıp Galatasaray’a gitmesine Başakşehir yönetiminin izin vermemesi... Bu arada Başakşehir yönetimi tek teklifin Fenerbahçe’den geldiğini söylüyor. Ama ‘Mevlüt’ün bonservisimi verin Antalya’ya gideceğim’ dediği de biliniyor...

Profesyonel komplo nedir?

Sebep diyelim ki bu güçlü iddia değil...

Peki o zaman bu profesyonel komplo nedir?

Fatih Terim daha önce bir çok seferde -misal Arda olayı- olduğu gibi maalesef çok güçlü suçlamaları hiçbir açıklama yapmadan hedefi muğlak bırakarak ortaya atıyor. Bunun bir yararı yok. Eminim ki eğer bu açıklama Başkan Cengiz’in söylediği gibi ‘deplasman tribünlerinde bir örgütlenme var’ dese buna net destek görürdü. Ancak bunu yapmıyor. Dolayısıyla geri kalan herkes bu komplonun parçasıymış suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

Terim son 29 yılın 14’ünde TFF’de çalıştı. Türkiye Futbol Direktörü olarak 4 yıl çalıştıktan sonra TFF’den ayrıldı. Unutulmaması gereken bu unvanın kalıcı olduğudur. Çünkü sadece ona aittir başka kimseye verilmemiştir.

9 yılda da ligi domine etmiştir. Bilindiği gibi lig de kelime anlamıyla ‘birlik’ demektir. Bu yüzden böylesine zirve bir figürün, eğer böyle büyük suçlamalarda bulunacaksa daha açık olma, sorumluları net bir şekilde açıklama yükümlülüğü vardır. Böyle muğlak bırakınca verilen cezayı savunmak ya da karşı çıkmak da aklıyla yaşayan insanlar için kolay olmuyor.

GOMİS'TEN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Beinsports’a verdiği röportajda, Aslan’ın yeni starı Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde Falcao ile konuştuğunu belirten Gomis, “Ona Türkiye’ye gitmesi geektiğini söyledim. Falcao’nun Türk futbolu adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncular için onunla antrenman yapmak büyük kazanç olacak. Falcao zeki bir oyuncu. Ortama çabuk uyum sağlayacaktır. Diagne için de aynı şeyleri söylemiştim, gol kralı oldu ama onda işler biraz farklı gelişti. Falcao da umarım gol kralı olacak” dedi. ‘Terim çok büyük karakter’ Eski hocası Terim’den övgüyle bahseden Fransız yıldız, “Fatih Terim benim için çok büyük bir karakter. Benim için çok şey yaptı. Ameliyat oldu, geçmiş olsun mesajımı ilettim. Doğum gününü de kutladım. Onu birçok futbolcu baba diyordu. Çok büyük bir teknik direktör. Benim için futboldaki en büyük karakter” yorumunu yaptı.