Son dakika | Galatasaray spor haberleri - 7 Ekim Pazartesi

7 Ekim Pazartesi son dakika Galatasaray spor haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gündem oldukça hareketli. İşte Galatasaray gündeminde yer alan haberler ve sıcak gelişmeler...

GALATASARAY'DA TERİM - CENGİZ DÜELLOSU!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un annesinin cenaze töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘Bir günde kral olmadık’

”Biz 4 hafta üst üste değil, 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık. Bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart.“

‘Şampiyonluğa ulaşacağız’

”Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Özellikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğu gibi yine biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum.”

‘Hoca haklı olabilir’

(Fatih Terim’in, ‘Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşssun’ sözleri üzerine) “Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman ‘Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11’de’ gibi yanlışın içine girmeyiz.”

‘VAR’a özellikle gitmiyor’

”Türkiye’de bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Özellikle bu sene VAR’a gitmeme modası çıktı. İngiltere’den örnek verdiler. VAR’a giden hakemin sicili bozuluyor gibi bir algı var. Bizde VAR işi layıkıyla yapılmıyor. VAR’a özellikle gidilmiyor.”

‘Sarvan gerekeni yapsın’

”Nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede sözleşmeleri askıya alındı. Bu VAR hakeminin sözleşmesi askıya alınacak mı? MHK Başkanı gereğini yapsın!”

‘TFF ne iş yapıyor!’

”Aynı Futbol Federasyonu, devletimizin yaptığı güzel statların zeminlerini kontrol ediyor mu? Seyircilerin giriş-çıkışlarını kontrol ediyorlar mı, kolaylık sağlıyorlar mı? Ülke puanının düşmemesi için hangi kulübü arayıp da yardımcı olmuşlar? TFF maç seyretmekten başka ne iş yapıyor acaba!

‘Çin işkencesi...’

”Ankara’da son maçta stat kapıları geç açıldı. 7 turnikeyi açtırana kadar ilk yarı bitti. Bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. Taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini merak ediyorum. TFF’ye sesleniyorum... İnsanların çocuklarıyla maça gitmeleri için ne yapıyorlar?”

GALATASARAY'DA YIKILMAYAN İKİ KALE!

7 haftalık lig periyodunda 21 puanın sadece 10’unu hanesine yazdırabilen Galatasaray, aldığı sonuçlardan ziyade oynadığı futbolla da taraftarını üzüyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında Sarı-Kırmızılı takım sezonun belki de en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Cim Bom’un yıldızları tel tel döküldü. Sadece iki isim, teknik heyetten tam not aldı.

Devler Ligi’nde coştu

Bunlardan ilki elbette Muslera. Brugge ve PSG karşılaşmalarında kalesinde devleşen, Fenerbahçe derbisinde sıfır hatayla oynayan Uruguaylı file bekçisi, son Gençlerbirliği maçında tam 6 kurtarışa imza attı.

Kritik anlarda takımını ayakta tutan kaptan, sezon başında kaleci hocası Taffarel ayrılmasına rağmen yine müthiş oynuyor. Muslera’nın bu görüntüsünde, yıllardır ekipte olan diğer kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın da katkısı büyük.

Muslera son Gençlerbirliği maçında 6 kurtarışla sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

Yenilerden en iyisi

Steven Nzonzi ise yeni transferler arasında tartışmasız en çok verim sağlayan isim. Fransız yıldız orta alanda verilen görevi eksiksiz yerine getirirken, PSG maçının ardından 11’de başladığı Gençlerbirliği mücadelesinde de tam not aldı. 109 pas ile son maçta Galatasaray’ın bu alandaki en başarılı oyuncusu olan Nzonzi, Fatih Terim’in vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Nzonzi, ligde ve Avrupa’daki 9 maçın 8’inde 11’de görev aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

SELÇUK'UN KREDİSİ BİTTİ

Galatasaray'da geçtiğimiz iki sezondur yokları oynamasına rağmen sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Selçuk İnan, Gençlerbirliği karşısındaki görüntüsüyle taraftarların büyük tepkisini çekti.

Gıda zehirlenmesi yaşayan Seri’nin yerine son anda 11’e giren Selçuk, sahada kaldığı 66 dakikalık bölümde kayıplardaydı.

Selçuk’un bu hali sadece taraftarları değil, teknik heyeti de hayal kırıklığına uğrattı. Terim, bundan sonraki süreçte Selçuk’un yerine genç Taylan Antalyalı’ya forma vermeyi düşünüyor.

BABEL'İN ŞUTU BİLE YOK!

Hazırlık döneminde Galatasaray’ın en formda ismi olarak dikkat çeken Ryan Babel, 2. haftada Konyaspor, 3. haftada da Kayserispor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Ancak Hollandalı yıldız son maçlarda ciddi bir düşüş yaşıyor.

Fenerbahçe, PSG ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında tek bir isabetli şutu dahi olmayan Babel, takım arkadaşlarına ceza sahasında vermediği paslarla da eleştirildi.

GALATASARAY 3 GÜN İZİNLİ

Gençlerbirliği beraberliği ile Galatasaray milli araya girerken, takıma 3 gün izin verildi.

Sarı-Kırmızılılar, 8. haftadaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak.

Falcao, Lemina, Luyindama gibi sakat isimlerin milli arada tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor. Aynı şekilde Seri de gıda zehirlenmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

FATİH TERİM'İN LINES PLANI

Fatih Terim'in sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi. Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor.

Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak. İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

Kaynak: Sabah

HEDEF TAHTASINDAKİ 4 İSİM

90 dakika sonunda sahada ortaya konan futbola tepki gösterip “Kendime de eksi puan yazıyorum” diyen Terim adeta, ocak ayındaki ara transferde operasyona imza atacağının sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam, “Galatasaraylılar sabretsin. Ocak’ta neler olacak göreceksiniz. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok. Bunlar değişecek” sözleri ile bazı oyuncularını açık şekilde eleştirdi.

Ortaya Taylan veya Jimmy

G.Saray Teknik Direktörü Terim’in sahadaki mücadelesini beğenmediği ve üstünü çizdiği dört ismin Selçuk İnan, Mariano, Yuto Nagatomo ve Younes Belhanda olduğu öğrenildi. Jean Michael Seri’nin zehirlenmesi sonrasında Selçuk İnan’a ilk 11’de şans veren Fatih Terim’in, tecrübeli oyuncusunun saha içindeki

oyunu sonrasında bu tercihi nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi. Selçuk’un maç boyunca birçok pozisyonda topa koşamaması, fiziksel olarak sahadaki görüntüsü ile üzerinin çizilmesine neden oldu. Terim’in kalan süreçte Seri’ye alternatif olarak Taylan veya Jimmy’ye şans vereceği öğrenildi.

Belhanda da radara girdi

Hedefte olan diğer iki isim ise Galatasaray’ın bekleri Nagatomo ve Mariano… Sezon sonunda kontratları sona erecek olan Mariano ve Nagatomo da, artık zayıf halka haline geldi. Her iki futbolcu da kızağa çekilecek, bu ikilinin yerine de beklere Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram-Emre Taşdemir

ikilisinden biri monte edilecek. Belhanda da, saha içindeki mücadelesi ve performansı ile Terim’in beğenmediği, eleştirdiği isimler arasında yerini aldı. Basit top kayıpları, mücadele gücündeki anormal düşüş, saha içinde sorumluluk almaması nedeniyle Belhanda da, artık radara girdi.

REAL MADRID'DE SON DAKİKA ŞOKU!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de Toni Kroos şoku yaşanıyor. İspanyol devi, dün yaptığı resmi açıklamayla Granada maçında oyundan çıkan 29 yaşındaki dünyaca ünlü merkez orta saha oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

En az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız ismin 26 Ekim'de Camp Nou'daki El Clasico'ya yetişmesinin şüpheli olduğu, 22 Ekim'de Türk Telekom Arena'da Sarı Kırmızılılar'a karşı forma giymesininse mümkün görünmediği öğrenildi. Öte yandan Almanya Milli Takımı da Kroos'un yerine Türk asıllı Suat Serdar'ı kadroya davet etti.

TERİM İSTİFA MEKTUBUNU CEBİNE KOYDU!

Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan Fatih Terim’in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.

0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Halil Umut Meler’in gösterdiği yönetimi hedef alan ve ‘Biraz da ceza almayanlar’ konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Terim’in istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi. Takımını yönetme dışında yapılan transferlerle, TFF’yle, hakemlerle, rakip kulüplerin yöneticileriyle karşı karşıya kalan Terim’in tek başına mücadele etmesi Mustafa Cengiz’le köprülerin atılmasına neden olurken, milli maçlar arasında buzların erimemesi halinde Galatasaray’da ani gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Mustafa Cengiz Fatih Terim’in ‘Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun’ sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı…

“Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman ‘Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11’de’ gibi yanlışın içine girmeyiz.” (Akşam)



