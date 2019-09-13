Son dakika Galatasaray spor haberleri! 13 Eylül Cuma

Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa’yı konuk edecek. Süper Lig’in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip. Kasımpaşa maçının biletleri büyük ölçüde tükendi. Kombine sahipleri de stada firesiz gelirse, Galatasaray’ı tribünde 50 bin kişi takip ederken; hem ilk kez Falcao’yu izleyecek hem de cezalı Fatih Terim’e tam destek verecek.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam

Bu haberi de okudular Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Falcao 11'de)

Fatih Terim cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim’e 4 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala’ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul cezayı 3 maça indirdi. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Falcao ve Lemina ilk maçına çıkacak

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ryan Babel’in üçlük hedefi

Son iki lig maçında iki gol atan Ryan Babel, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürüp Süper Lig’de ikinci kez üst üste üç maçta fileleri havalandırmak istiyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon da Beşiktaş formasıyla bunu başarmıştı.

Tüm gözler Quaresma’da

Beşiktaş’la yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa’ya transfer olan, yeni takımıyla ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Quaresma, ikinci devrede oyuna girmiş, ancak yenilgiyi önleyememişti. Portekizli yıldızın bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19’unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

Türk Telekom Stadı’ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig’de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa’yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.

EMLAK-KONUT'TAN GALATASARAY'A BÜYÜK ŞOK!

Emlak Konut'tan Galatasaray'ın Riva-Florya projesi hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva-Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" denildi...

Emlak Konut'un KAP'a gönderdiği açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.

Neden fesih süreci başladı?

Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshetmek için çalışmalara başlamıştı. Söz konusu arsaların, Galatasaray ile imzalanan protokollere göre en geç Aralık 2017 tarihinde Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekirken, Galatasaray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.

Galatasaray Riva-Florya projesinden ne kadar kazanacaktı?

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

GALATASARAY'A MİSLİ'DEN MUHTEŞEM ORAN!

Milli ara sonrası evinde iyi başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Falcao’nun da takıma katılmasıyla kadrosunu güçlendirdi. Seri, Emre Mor, Andone ve teknik direktör Fatih Terim aldıkları ceza sebebiyle saha içerisinde yer alamayacaklar. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa açısından zorlu bir mücadele olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 10 maçın 9'unu kazandı.

• Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).

• Galatasaray, cuma günü oynadığı son 36 maçın 18'inde puan kaybı yaşadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahislerde Misli.com üyeleri Galatasaray kazanır tercihinin yanında. MS1

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte “Sıradaki Gol” “Ev sahibi – Deplasman gol Alt/Üst” bahisleri de oynanabilecek bahisler arasında.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Kayserispor deplasmanında Adem Büyük'ün son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Tecrübeli çalıştırıcı yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Yardımcı antrenör Ümit Davala da 3 maç ceza aldı.

Fatih Terim'e verilen ceza Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Kaos ortamı sarı kırmızılılara yarayacaktır. Eksiklerine rağmen milli arada yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla Galatasaray'ın taraftarı önünde rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Gollü bir 90 dakika izleriz.

Bu karşılaşmaya Misli.com'dan bahis yapmak için tıklayınız.

"FALCAO 40 YAŞINA KADAR OYNAR"

Bugünkü Kasımpaşa maçıyla sahne almaya hazırlanan Radamel Falcao’yla ilgili ülkesi Kolombiya’dan sürekli yeni haberler geliyor. Golcaracol sitesinin haberine göre; 33 yaşındaki Falcao’nun vucüt yaşı çok daha genç. Tecrübeli forvetin en az 40 yaşına kadar üst düzeyde futbol oynayabileceği ve bir sıkıntı yaşamayacağı belirtildi. Bugünkü Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadı’nın tamamen dolması beklenirken, Türk taraftarların Falcao için özel koreografiler yapacağı da kaydedildi.

Radamel Falcao’nun eşinin ve küçük kızlarının Türkiye’ye kısa sürede uyum sağladığı yazıldı. Monaco forması giyerken “ateşli taraftar” konusunda açlık yaşayan Radamel Falcao’nun Türkiye’de bu sorununu şimdiden aştığı kaydedildi. Kolombiyalı’nın yedeği olarak Rumen forvet Andone alınırken, bu futbolcunun sadece sakatlık veya ceza durumlarında ilk 11’de olabileceği iddia edildi. Kolombiyalılar, Radamel Falcao’nun Galatasaray’da göstereceği performans sonrasında Milli Takım’da da üst düzey oynamasını bekliyor.

Galatasaray Kulübü’nün satışa sunduğu Falcao formalarının şu anda en çok satılan ürün olduğu yazıldı. Ayrıca Falcao’yla ilgili birçok lisanslı ürünün de piyasaya sürüldüğü belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun transferi sonrasında kombine ve loca satışlarında da patlama yaşandığı kaydedildi. Yani kariyerine Türkiye’de devam edecek olan Falcao’nun her hareketi, ülkesi Kolombiya’da yakından takip ediliyor. Özellikle havalimanındaki karşılama görüntülerinden sonra ona olan ilgi iyice arttı.

Kaynak: Akşam

NORVEÇ BASININDAN LİNNES TEPKİSİ!

Norveç basını, kadroda 15 yabancı olduğu için TFF’ye ismi bildirilmeyen Linnes konusunda isyan bayrağı açtı.

Oyuncularının bunu hak etmediği ve bu kararın Norveç Milli Takımı’nı da etkileyeceği belirtildi.

TT STADI'NA KİLİT!

52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadı'nın genişletilmesi için Galatasaray yönetimi Avrupa'nın önde gelen stat modellerini inceliyor. 42 bin kombine satıp zorunlu olarak satışları durduran yönetim, kapasiteyi 62 bin 150'ye yükseltmek adına önce Arsenal'in Emirates Stadı'nı inceledi. Sonrasında ise Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park stadındaki koltuksuz kale arkası modeli gündeme gelirken bu model akıllara yattı. Maliyeti 80 Euro olan, çift koltuğu bir demir korunakla birleştiren, anahtarla kilitlenip açılabilen mekanizmaya sahip tribün, güvenlik nedeniyle Türk Telekom Stadı'nda iki kale arkasının alt kısmında uygulanacak. Kapasiteyi 9 bin 500 artıracak olan Galatasaray, Süper Lig maçlarını 62 bin 150 kişiye oynayabilecek. Ayakta seyirciye UEFA organizasyonlarında izin olmadığı için Şampiyonlar Ligi'nde demir korunaklara bağlı koltuklar anahtarla açılacak ve iki kale arkasının alt kısmı da koltuklu tribüne dönecek.

(Sabah)

GALATASARAY'IN ZORLU YOLU!

Milli ara sonrası bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ı Avrupa ve ligde birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk sınavında Belçika'da Club Brugge (18 Eylül) ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçtan 4 gün sonra Yeni Malatya'ya konuk olacak. Bu iki deplasmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda 5 günde iki zorlu maça çıkacak Galatasaray önce derbide Fenerbahçe (28 Eylül) sonra Avrupa'da PSG (1 Ekim) ile kozlarını paylaşacak.

Aslan, PSG ile oynayacağı maçtan sonra ise 5 Ekim'de G.Birliği ile mücadele edecek.

Kaynak: Takvim











