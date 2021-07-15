Son dakika! Galatasaray sol bekini buldu ve Alioski ile anlaştı

Galatasaray 'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.





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Çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.







