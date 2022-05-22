Burak Elmas’ın, idari anlamda ibra edilmemesinin ardından seçim atmosferine giren Galatasaray bu süreçte oldukça kaotik günler yaşadı. 30 Nisan’da yapılması planlanan başkanlık seçimi Fırat Develioğlu’nun genel kurulu mahkemeye taşımasıyla sekteye uğradı. Develioğlu’nun başvurusu sonrası ise mahkeme kararı neticesinde seçim iptal edildi. Yeni bir seçim planlaması yapan Burak Elmas tarihi 11 Haziran olarak belirledi. Haziranda yapılacak seçime nisandaki seçimde adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün yanı sıra üçüncü bir başvurunun yapılıp yapılmayacağı en büyük merak konusuydu. Özellikle son ana kadar net kararını açıklamayan Elmas’ın izleyeceği yol bu seçimin sonucunu yakından ilgilendirecekti. Aradığı desteği bulamayan Elmas, başkan adayı olmayacağını belirtirken asıl sürpriz Dursun Özbek ve Metin Öztürk’ün ortak listeyle seçime girmesi ile yaşandı. Özbek’in başkanlığında oluşacak liste çalışmaları yoğun ve stresli geçti. Yapılan görüşmeler ve pazarlıklar sonrası güçlü bir liste oluşturan Özbek, resmi olarak da adaylık başvurusunu yaptı. Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren ve listesi hazır olan Eşref Hamcıoğlu da oldukça etkili bir liste ile Özbek’in rakibi oldu.

Kulis çalışmaları unutulmamalı

Gelinen noktada Galatasaray iki güçlü başkan adayı ve iki güçlü liste ile seçime giriyor. Açık söylemek gerekirse sandıktan çıkacak sonucu kestirebilmek mümkün değil. Muhtemel o ki projelerini daha iyi anlatan ve daha iyi bir iletişim stratejisi sürdüren aday başkanlık koltuğuna oturacak. Tabii bir de seçim günü Galatasaray Lisesi bahçesindeki kulis çalışmalarını unutmamak gerekir. Çünkü çok önemli bir kararsız kesimin olduğu biliniyor. 11 Haziran’da Galatasaray’ı çok sıkı bir seçim yarışı bekliyor.