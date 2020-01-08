Son dakika: Galatasaray seçime mi gidiyor?

Galatasaray'da seçim gündemi devam ediyor. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongredeki ibrasızlığa tedbir konması için yapılan başvuruyu kabul etmesinin ardından bugün bir hukuki sonuç daha oluştu.

4. Hukuk dairesinin kararıyla denetleme kurulu ve yönetici Okan Böke'nin terbirleri kaldırıldı. Bu gelişme sonrası yönetim kurulunun seçime gitme zorunluluğunun başgösterdiği yorumları yapılmaya başlandı. Davaya itiraz eden kulüp üyeleri Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ile Barış Cenk Akkaya'nın avukatı Kıraç Aras, gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Denetim kurulu şu an için ibrasızdır. Tüzük gereği dernek organlarından birinin yokluğunda seçime gidilmesi şarttır. Yönetim kurulu seçim kararı almak zorundadır."

Bu tartışmalar devam ederken yönetim cephesinden de açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, seçim zorunluluğunun olmadığı aktarıldı. Galatasaray'ın resmi hesaplarından aktarılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 23.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 9.maddesinde görüşülerek Denetim Kurulunun ibra edilmemesi yönünde alınan kararın iptali için açılan davada İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesince verilmiş olan tedbir kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldığı 08.01.2020 tarihinde öğrenilmiştir. Bununla beraber dava esastan devam etmektedir.

Söz konusu tedbirin kaldırılması kararı uyarınca bazı basın yayın organlarında Derneğimizin seçime gitme zorunluluğu bulunduğu şeklinde haberler yapılmaktadır.

Denetim Kurulu üyelerinin aklanmamış olmaları denetim kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir. Tüzükte aklanmama halinde Denetim Kurulunun görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, Kurul’un görev süreleri de sona ermediğinden görevlerine devam etmektedirler. Kaldı ki Denetim Kurulunun aklanmaması neticesi tüzüğümüze göre seçim kararı alınmasını gerektirmemektedir.

Ayrıca İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2019/122 sayılı dosyada 11.07.2019 tarihinde verilen Ara Karar’ın 2. maddesinin c bendinde, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin D.İş 2019/17 sayılı dosyasında verilen 12.04.2019 tarihli kararının 4. maddesinde ve İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2019/469 sayılı dosyasında birleşen davacı Okan Böke hakkındaki 25.06.2019 tarihli kararın 4. maddesinde de açıkça hüküm altına alındığı gibi:

“6100 sayılı yasanın 389. Maddesi uyarınca ; aklanmama halinde Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğünün 87.22. maddesine göre 30 gün içinde seçim kararı alınmasına ilişkin hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına “karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, HMK’nın 390. ve devam eden maddeleri gereğince, yukarıda bahsi geçen tedbir kararları hakkında aksi yönde bir hüküm verilmediği için bu kararlar yürürlükte ve geçerlidir. Bu kararlar ile Tüzüğün seçime gidilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğünü durduran ve halen geçerli olan bu kararlar, yalnızca Yönetim Kurulu yönünden değil Denetim Kurulu yönünden de bağlayıcıdır.

Denetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



