Galatasaray Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüp Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

Saracchi Galatasaray'dan bu sezon için 700 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

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