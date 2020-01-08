Büyük umutlarla geldiği Galatasaray’da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel, ayrılığın eşiğinde. Önceki gün Instagram hesabından ‘Galatasaray’ yazısını kaldıran Hollandalı futbolcu, Onyekuru’nun gelişiyle iyice gözden düştü. Takımda kalsa bile ikinci yarıda ilk 11’de düşünülmeyen Babel için ‘satış’ kararı verildi. Teknik heyet ile görüşen yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Hollandalı futbolcuyu gönderecek. Bu doğrultuda teklif bekleniyor.

Önceki gün Galatasaray paylaşımlarını silen Ryan Babel’in, Terim tarafından satış listesine konulduğu öğrenildi.

Avrupa’da ciddi piyasası olan 32 yaşındaki futbolcunun ilk talipleri ise Newcastle United ile Ajax. Bir gün ülkesine dönmeye sıcak baktığını daha önceki röportajlarında belirten Babel için özellikle Ajax’ın çok ısrarcı olduğu belirtildi. Newcastle United’ın da aracılar vasıtasıyla nabız yokladığı belirtildi. Yönetim, Babel’i satarsa yeni transferler için kaynak yaratacak.

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