Son dakika! Galatasaray Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı

Galatasaray son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru transferi sonrası akıbeti merak konusu olan Ryan Babel, ülkesine dönüyor. Ajax’la kiralık olarak anlaşan Hollandalı futbolcunun, iki kulübe de yardımcı olmak için maaşından feragat ettiği açıklandı.

09 Ocak 2020, Perşembe 06:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı

Ryan Babel’in Galatasaray macerası kısa sürdü... Sezon başında Fulham’dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, şu sıralarda ülkesine dönmeye hazırlanıyor. İlk yarıda attığı 5 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen, hem taraftarla olan negatif diyaloğu hem de oyunu yavaşlatması sebebiyle gözden düşen Babel, eski kulübü Ajax’la anlaştı. Hollanda kulübü, 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

Babel, 1998’de 12 yaşındayken Ajax altyapısına girmiş, 2007’de Liverpool’a transfer olmuştu. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray’ın en skorer ismiydi.

Resmi açıklama yapılacak

Babel’in menaceri Haatrech, dün yaşanan transfer gelişmesiyle ilgili olarak, “Maaşının bir kısmını Galatasaray’a bırakıp Ajax’a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax’a hem de Galatasaray’a yardımcı olmak istiyor” açıklamasını yaptı. Hollanda medyası da kulübün resmi açıklama yapmaya hazırlandığını duyurdu. Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon Euro’ya oynayan Babel, Ajax’ta çok daha düşük bir ücretle forma giyecek.

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