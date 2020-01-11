Son dakika! Galatasaray Ryan Babel transferini resmen açıklandı

Son dakika haberi: Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Sezon başında Fulham’dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı. İlk yarıda attığı 5 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen, hem taraftarla olan negatif diyaloğu hem de oyunu yavaşlatması sebebiyle gözden düşen Babel için Galatasaray, Ajax'tan 1.550.000 Euro kiralama bedeli alındığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fatih Terim çılgına döndü, sahaya girdi! İşte o anlar...