Beşiktaş ile Galatasaray arasında Valentin Rosier savaşı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Rosier için Galatasaray'ın devreye girdiği, Sporting Lizbon'a anlaşmaya yakın olduğu gelen haberler arasında.

Transfer söylemleri güçlenirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer çekilmeleri için rica ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fransız sağ bek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ortaya koyduğu etkili performansla adeta göz kamaştırdı ve futbol otoriteleri tarafından sezonun en iyi sağ beki olarak gösterildi.

Konu ile ilgili basın toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmeyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez'

"Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."





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