Son dakika | Galatasaray - PSG maçının oranı değişti

Galatasaray ile Fransız ekibi PSG bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında karşılaşacak.
Mücadeleye sayılı saatler kala iddaa risk yönetimi maçın oranlarında değişikliğe gitti.
Galatasaray'ın oranı 5.75'ten 5.50'ye düşerken, PSG'nin oranı ise 1.25'ten 1.30'a yükseldi. Beraberlik oranı ise 4.25'ten 4.00'e geriledi.
Galatasaray
Eski oran: 5.75
Yeni oran: 5.50
Beraberlik
Eski oran: 4.25
Yeni oran: 4.00
PSG
Eski oran: 1.25
Yeni oran: 1.30
İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın ilk oranını ise 7.00 olarak açıklamıştı...
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1178681654761709568?s=20
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