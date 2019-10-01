Son dakika | Galatasaray - PSG maçının oranı değişti

Bu akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında PSG ile karşılaşacak. İddaa risk yönetimi maçın oranlarında değişikliğe gitti.

01 Ekim 2019, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray - PSG maçının oranı değişti

Galatasaray ile Fransız ekibi PSG bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında karşılaşacak.

Mücadeleye sayılı saatler kala iddaa risk yönetimi maçın oranlarında değişikliğe gitti.

Galatasaray'ın oranı 5.75'ten 5.50'ye düşerken, PSG'nin oranı ise 1.25'ten 1.30'a yükseldi. Beraberlik oranı ise 4.25'ten 4.00'e geriledi.

Galatasaray

Eski oran: 5.75

Yeni oran: 5.50

Beraberlik

Eski oran: 4.25

Yeni oran: 4.00

PSG

Eski oran: 1.25

Yeni oran: 1.30

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın ilk oranını ise 7.00 olarak açıklamıştı...

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