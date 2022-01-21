Galatasaray , Kasımpaşa maçında yaşanan "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği'nce 21.01.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'ın 20.01.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."