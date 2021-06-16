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Son dakika! Galatasaray Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzattı

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 22:35 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray , sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a açıklandı

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Sarı-Kırmızılılar, Ömer Bayram'la yapılan sözleşmeyi KAP'a da açıkladı. İşte Ömer Bayram'ın sözleşme şartları;

Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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