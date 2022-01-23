Galatasaray 'da son yılların en ilginç transfer hamlesi gerçekleşmek üzere. Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye devretmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Giresunspor'a kiralık gönderilen Okan Kocuk'u geri çağırmaya karar verdi. Ancak Karadeniz kulübü, transfer tahtasını açamadığı için para arayışında ve bunu da Okan'ı geri isteyen Galatasaray'dan talep ediyorlar. Sarı-Kırmızılı yönetim, Giresun'a para ödeyerek kendi oyuncusunu yeniden almaya çalışacak. Önümüzdeki hafta operasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. Camiada ise Okan'ı gönderip İsmail'i takımda tutan takımın eski hocası Fatih Terim'e tepkiler var.







