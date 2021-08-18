MENÜ

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldı. Oğulcan'ın hafta sonu oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray 'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu çözüme kavuştu. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı. 

İlgili Haberler
Galatasaray haberi: Burak Elmas ve Fatih Terim'den Marcao konusunda ortak görüş


İşte sağlanan anlaşma

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Çaykur Rizespor'a gönderecek. Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutacaklar.

Transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor. 

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...