Galatasaray 'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu çözüme kavuştu. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.





İşte sağlanan anlaşma

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Çaykur Rizespor'a gönderecek. Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutacaklar.

Transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

FANATİK ÖZEL | Yakup Çınar



