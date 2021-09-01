Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Çaykur Rizespor 'a karşı flaş karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcu için Karadeniz ekibine ikinci kez ödeme yaptı.

Oğulcan Çağlayan transferi konusunda Çaykur Rizespor'la anlaşmazlık yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Karadeniz ekibine gün içerisinde 1.1 milyon euroluk bir ödeme yaptı.

BUGÜN ÖDEME YAPILDI

Daha önce Çaykur Rizespor'a TFF aracılığıyla 100 bin euroluk daha ödeme yapan Galatasaray, bugün yapılan yeni ödemeyle birlikte Oğulcan Çağlayan için somut bir adım daha atmış oldu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın bugün yaptığı 1.1 milyon euroluk ödeme sonrası daha önce yapılan protokolü yeniden inceleyerek bir değerlendirme yapacak. Karadeniz ekibinin yarın gün içerisinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

GALATASARAY ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan sürecinde Galatasaray ile yaşanan kriz hakkında resmi sitesinden bir açıklama yapmış ve sarı-kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmanın bozulduğunu duyurmuştu. (Hürriyet)