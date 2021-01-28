Son dakika | Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Zamalek Kulübü'nün ardından Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı. Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı
Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek Kulübü'nün ardından oyuncu ile de opsiyonlu 1.5 yıl kiralık olmak üzere anlaşmaya vardı.
Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.