Galatasaray Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux'la anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satınalma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon Dolar'a satması bekleniyor. Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mostafa Mohamed sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ve Bordeaux kulüplerinin bu transferi kısa süre içinde açıklamaları bekleniyor.

Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL