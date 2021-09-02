Transfer döneminin bitimine az bir süre kala Galatasaray , orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in takımda kalması sonrası sürpriz bir isimde karar kıldı.

Galatasaray, Beşiktaş 'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal ile görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi Elneny'yi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

Terim 6 numara transferi demişti

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki isim Arsenal'in 29 yaşındaki Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny. Fatih Terim, Kasımpaşa maçından sonra bir 6 numara transferi istediğini ifade etmişti. Bu sezon Arsenal formasıyla 2 maçta forma giyen Mohamed Elneny, geçen sezon ise 41 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti. (Sabah)