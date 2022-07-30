Süper Lig 'de ilk santra için artık geri sayıma geçilirken, Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Özellikle orta sahada sil baştan geniş bir operasyona soyunan Sarı-Kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın ardından önemli bir takviye daha gerçekleştiriyor. Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Fredrik Midtsjö ile anlaşmaya varan Galatasaray Yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Operasyonu yürüten Erden Timur, "Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu.

20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi" dedi. Timur ayrıca bazı kulüplerin oyuncuları önce oynatıp sonra satmaya çalıştığını, bunu da kendilerinin kabul etmeyeceğini söyledi.

Orta sahaya dinamo

Transferin resmiyete kavuşması halinde, 1.76 boyundaki Norveçli futbolcuyla orta sahadaki tempo açığının kapatılması hedefleniyor. Okan hoca, tecrübeli oyuncuyu hem 6 hem de 8 numarada kullanmayı planlıyor. Alkmaar'da 124 maçta merkez orta saha, 70 maçta ön libero olarak görev yapan Midtsjö, 2 kez de sağ bekte forma giydi. Tüm kariyeri boyunca sadece bir kez, o da çift sarı karttan kırmızı kart gören İskandinav futbolcu, tam bir takım oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.