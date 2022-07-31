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Son dakika! Galatasaray, Midtsjö transferini resmen açıkladı

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Midtsjö transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-Kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Galatasaray: Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu transferin açıklanmasının ardından İstanbul'a geldi.

31 Temmuz 2022, Pazar 21:05 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray, Midtsjö transferini resmen açıkladı

Galatasaray , Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu transferin açıklanmasının ardından İstanbul'a geldi.

Midtsjö'nün kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve Sarı-Kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor.

Detaylar geliyor...

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray: Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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