Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı resmen açıklandı. Sarı-Kırmızılı takım bu akşam oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olacağı TFF'ye bildirildi.

Kiralık olarak West Bromwich forması giyecek Senegalli golcünün sözleşmesinde satın alma opsiyonu da var.

İngiliz kulübü yarım sezon için Galatasaray'a 600 bin Euro kiralama beledi ödeyecek. 6 milyon Euro da satın alma bulunuyor.

Allardyce de Diagne'yi açıkladı!

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce da Diagne transferini açıkladı. ve şu ifadeleri kullandı. "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek."